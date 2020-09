Landesvize positiv: Regierungsmitarbeiter getestet

Die Infektion ist für Stöckl ein Rätsel. „Ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich habe immer Maske getragen und die Abstände eingehalten.“ Der Verlauf sei derzeit milde. „Es ist aber ein blöder Zeitpunkt Das Budget muss gemacht werden.“ Stöckls Terminkalender war laut Eigenaussage prallt gefüllt. So standen unter anderem ein Termin in den Wiener Redoutensälen am Montag, am Dienstag eine Besprechung mit Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz oder am Mittwoch die Ausschusssitzung des Landtages auf der Agenda. Stöckl schätzt die Anzahl seiner Kontaktpersonen auf 60. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) vertritt Stöckl nun in seiner Funktion als Finanz- und Gesundheitsreferent.