Kurios: Kicker wird nach 13 Sekunden ausgewechselt

Der Grund für die Aktion von Trainer Marko Kristal: In der obersten estnischen Liga muss eine gewisse Anzahl von Spielern in der Startformation stehen, die im eigenen Klub ausgebildet wurden. Weil sich jedoch etliche Kaderspieler gerade in Quarantäne befanden und Kristal somit wenig Auswahl hatte, kam Suup von Beginn an zum Einsatz.