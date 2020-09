Innsbruck: Maskenpflicht auch in Klassen verhängt

Aufregung herrschte am Mittwoch an einer Innsbrucker Schule: Besorgte Eltern informierten die „Krone“ über eine Anweisung, dass für Lehrer und Schüler ab sofort eine Maskenpflicht in der Klasse gilt (siehe Faksimile). Wie die „Krone“ in Erfahrung brachte, ist der Grund dafür ein positiv auf das Virus getesteter Lehrer.