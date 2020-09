Wieder Unwetter über Teilen der Steiermark

Im Murtal öffnete der Himmel am Mittwoch wieder einmal kräftig seine Tore. In St. Lorenzen (im Gemeindegebiet von St. Margarethen) trat ein Bach über die Ufer und durch Verklausungen drohten die Wassermassen in ein Einfamilienhaus einzudringen. Mithilfe eines Baggers und Schanzwerkzeug konnte die Feuerwehr St. Lorenzen aber das Wasser vom Haus wegleiten. Auch die Pregerlandstraße war teilweise überflutet.