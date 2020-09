Soziales ist der Jugend wichtig

Da soll noch einmal einer sagen, die nächsten Generationen sind egoistisch, haben nur ihren Spaß im Kopf. Die große Jugendumfrage 2020 zeigt deutlich, dass junge Menschen in Niederösterreich ganz anders ticken. So wollen sich mehr als drei Viertel sozial engagieren, mehr als 90 Prozent blicken positiv in die Zukunft.