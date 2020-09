Schaumrollen statt Bier an den „Ruperti Festtagen“

„Wir sind am Rupertikirtag vertreten, seit es dieses Fest in Salzburg gibt“, erzählt Manuela Racz, die dieses Jahr den Schaumrollen-Verkauf übernimmt. Am Dienstagnachmittag waren die Aufbauarbeiten bereits so gut wie abgeschlossen. Einige Arbeiter kennzeichneten vor dem Riesenrad noch die Abstände am Boden, bevor es die erste Proberunde drehte. Vergebens sucht man heuer ein Bierzelt.