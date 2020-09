Ava Max: Angriff auf den vakanten Pop-Thron

Wenig Überraschungen

Wie man Pop würdevoll in die 2020er transferiert, das werden die nächsten Jahre zeigen, doch Ava Max versucht mit Kräften die freigewordene Lücke am weiblichen Mainstream-Popthron mit eingängigen Rhythmen, lebensnahen Texten und einer wirkungsvollen Inszenierung zu füllen. Die heute 26-Jährige veröffentlicht mit „Heaven & Hell“ dabei ein Debütalbum, das nur wenige Überraschungen aufbietet. Gut die Hälfte der 15 darauf befindlichen Songs hat Max schon in Single-Form veröffentlicht. Der erste große Hit „Sweet But Psycho“, indem sie sich der Welt als süßes, aber doch ziemlich abgedrehtes Girlie-Wunder präsentierte, enterte vor mehr als zwei Jahren die Charts. Mehr als eine Milliarde Spotify-Streams sprechen für sich, auch die nachgeschossenen Tracks „So Am I“, „Torn“ oder „Salt“ eroberten YouTube, TikTok und Co. in Rekordgeschwindigkeit, wodurch Max zuletzt sogar ihre zuvor erwähnten Idole überflügelte.