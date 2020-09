Bunte Bilder für den Heiligen Vater

In den vatikanischen Gärten pflanzten die Landeschefin, Landesrat Martin Eichtinger und Diözesanbischof Alois Schwarz für den Heiligen Vater auch einen Weinstock ein. „Der Grüne Veltliner ist die wichtigste Rebsorte ein kulinarisches Kulturgut Niederösterreichs. Damit drücken wir unsere Verbundenheit aus und setzen zugleich eine Tradition fort“, so Eichtinger. Bereits am Sonntag wurde der heimischen Botschafterin beim Heiligen Stuhl, Franziska Honsowitz-Friessnigg, die Natur-im-Garten-Plakette verliehen.