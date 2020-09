Emmys 2020: Stars am virtuellen roten Teppich

Was trägt man auf dem roten Teppich, wenn es beim „Emmy“ in Wirklichkeit wegen Corona keinen roten Teppich gibt? Der US-Sender „E!“ löste das Problem, indem er die Stars des TV-Oscars vor der Awards-Sendung für eine „Virtuelle Red Carpet“-Show per Videoschaltung besuchte. Einige Stars posteten auch Fotos von sich mit Champagnerglas und hübsch zurechtgemacht.