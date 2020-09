Corona-Fälle in Deutschland auf „erhöhtem Niveau“

Obwohl am Montag „nur“ 922 neue Corona-Infektionen binnen eines Tages in Deutschland vermeldet wurden, gestaltet sich die Pandemie-Situation in unserem Nachbarland besorgniserregend. Am Samstag wurde ein Rekordwert seit April von 2297 Fällen verzeichnet. Die Zahlen sind an Sonntagen und Montagen meist niedriger als sonst, weil nicht alle Gesundheitsämter Daten an das Robert-Koch-Institut (RKI) melden. Dieses spricht von einem weiteren Anstieg „nach einer vorübergehenden Stabilisierung der Fallzahlen auf einem erhöhten Niveau“.