„Abwehrmaßnahme“: Kickl will Asylrecht aussetzen

In der Debatte um die EU-Asylreform hat FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl für Österreich als „Sofortmaßnahme“ das Aussetzen des Asylrechts und „echte Abwehrmaßnahmen an der Grenze“ gefordert. Der für Mittwoch erwartete Vorschlag der EU-Kommission, der die Mitgliedsstaaten zur „Solidarität“ verpflichten soll, sei „fortgesetzter Verrat an den eigenen Bürgern“, erklärte Kickl am Sonntag per Aussendung.