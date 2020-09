Moria und der Streit um Europas Flüchtlingspolitik

Scharfe Kritik an ÖVP-Aussage: „Unmenschliche Verleumdung“

Und auch an der Aussage der ÖVP, die nach dem Brand in Moria von „gewaltbereiten Migranten“, denen kein Asyl gewährt werden dürfe, sprach, übte Ziegler scharfe Kritik. Das sei eine „unmenschliche Verleumdung der Flüchtlinge“, sagte er. „Das sind Menschen wie Sie und ich. Das Einzige, was uns trennt, ist der Zufall der Geburt.“