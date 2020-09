Spieler „betäubt! Ein Horror für viele Golfstars

Die US Open im Winged Foot Golf Club in Mamaroneck sind wie erwartet ein einziger Horror für viele Golfstars. Nachdem am ersten Tag noch 21 Spieler unter Par gespielt hatten, waren es Freitag nur noch drei. Der Schlagdurchschnitt rutschte von 72,6 auf 75,2 – das war der größte Sprung zwischen den beiden Auftaktrunden der US Open. Patrick Reed, Erster zur Halbzeit, sagte: „Es scheint, als wollten sie uns erst betäuben, um dann zu zeigen, was Sache ist.“