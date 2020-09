Kampf gegen die Hitze: Sonnensegel für Herrengasse

Effektiver als die Sprühanlage

„Schon vor Tausenden Jahren wurde das Kolosseum in Rom mit Sonnensegeln beschattet - bis heute sind sie im mediterranen Raum ein effektives Mittel zur Kühlung“, sagt er. Um bis zu drei Grad könnte man die Temperatur in der Herrengasse dadurch senken. „Das wäre auf jeden Fall effektiver als die Sprühanlage auf dem Tummelplatz - das ist ein Konzept von vor 25 Jahren und gehört auch in die Vergangenheit.“