Rietzer Grieskogel im Herbst: Fast ein Geheimtipp

Wir starten östlich von Kühtai an der Sellraintalstraße direkt unterhalb des Klammbachs zwischen den beiden Galerien und folgen dem bezeichneten Steig in den Wiesen empor. Die Route leitet in der Folge kaum merklich ansteigend im Tal einwärts, um sich dann rechts zu den Narrenböden hinauf zu schlängeln. Unser Ziel drängt sich nun unübersehbar als massiver Felsklotz ins Blickfeld.