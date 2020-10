Welches Fleisch auf unseren Tellern landet

Schweine haben Geschwüre, totes Ferkel rausgeschleift

Einige Tiere scheinen unter Darmbruch zu leiden, ballförmige Geschwüre baumeln vor ihren Bäuchen. Einen Raum weiter führen Schleifspuren zu einem toten Ferkel, befallen von einem Fliegenschwarm. Balluch dokumentiert das tote Tier und macht Fotos. Plötzlich herrscht Stille im Raum. Wir gehen zurück in den Flur. „Ich bin immer entsetzt, wenn ich so was sehe. Die Schweine in diesem Zustand zu sehen, ein Leben lang in diesem Gestank, fensterlos, nie raus können ins Freie, keine Pflanzen, Sonne, Wind. Überall Parasiten, Fliegen, Spulwürmer. Vollgekackte Tiere und der Boden voll. Die liegen mehr aufeinander als nebeneinander. Man quetscht sie hinein, damit man möglichst viel Geld aus ihnen herausholt. Das Wohlbefinden der Tiere zählt einfach nichts. Jedes Mal, wenn man das sieht, zweifelt man an der Menschheit.“ Es gehe aber sogar noch schlimmer, so Balluch: „Die Tiere haben hier vergleichsweise wenig Bissspuren.“