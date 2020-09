ManUnited-Fan sammelt Spenden für Jadon Sancho

Bale statt Sancho?

Ein bisserl Zeit hat der gute Herr Kelley ja noch, um seinen Traumtransfer zu verwirklichen. In England ist das Transferfenster bis 5. Oktober geöffnet. Allerdings: Zuletzt mehrten sich die (medial kolportierten) Hinweise, dass ManU langsam das Interesse an Dortmunds Wunderwuzzi verliert. Stattdessen dürfte sich ManU wohl eher um den bei Real in Ungnade gefallenen Gareth Bale bemühen. Eine Analyse dazu ist von Herrn Kelley (noch) nicht überliefert.