Hammer-Attacke auf Gericht: Video zeigt Festnahme

Zunächst ging der Verdächtige in die Polizeiinspektion Innere Stadt, um sich über die Führerschein-Abnahme zu beschweren - er wurde aber an die zuständige Stelle in der Kaiserjägerstraße verwiesen. Auf dem Weg dorthin riss er vor dem Gericht einem Angestellten einer Filmcrew den Vorschlaghammer aus der Hand und begann zu randalieren, berichtete die Polizei. Vor dem Gebäude fanden gerade Vorbereitungen zu Dreharbeiten statt.