Thiem-Physio: „Beide sind über Grenzen gegangen!“

Stober wärmt mit Dominic vor den Trainingseinheiten und Partien auf, nach den Matches sorgt er für eine bessere Regeneration. „Manche Behandlungen haben in New York bis 4.30 Uhr in der Früh gedauert, vor allem nach den Nightsessions zieht sich alles“, verrät der „Physio-Guru“, „doch dieses Programm muss konstant durchgezogen werden. Der Körper wird frischer, kann besser belastet werden.“