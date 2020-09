„David Copperfield“: Mit krone.at zur Filmpremiere

In der Filmkomödie „The Death of Stalin“ hatte sich Regisseur Armando Iannucci insbesondere über den Kampf um Stalins Nachfolge lustig gemacht und eine bitterböse Polit-Satire abgeliefert, die in Russland nicht im Kino gezeigt werden durfte. Jetzt taucht Iannucci mit „David Copperfield“ mit seinem eigenwilligen Humor in die Welt von Charles Dickens ein. Der Filmemacher, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, versammelt, ein hochkarätiges Darsteller-Ensemble: Die Hauptrolle wird von dem Oscar-nominierten Dev Patel („Lion - Der lange Weg nach Hause“; „Best Exotic Marigold Hotel“-Reihe) mit großer Spielfreude zum Leben erweckt.