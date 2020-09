21-Jährige landete mit ihrem Cabrio auf dem Dach

Die 21-Jährige aus Ranshofen fuhr am Montag gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw auf der Lamprechtshausener Bundesstraße von Eggelsberg kommend Richtung Braunau. Im Gemeindegebiet von Handenberg geriet sie in der „Obermeierkurve“ im Ortsteil Sandtal zunächst auf die andere Straßenseite, in der Folge ins Schleudern und links von der Fahrbahn ab.