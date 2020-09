Griechenlands Premier bedankt sich für Soforthilfe

Die griechische Regierung will deshalb per Handzettel an die Migranten auf Lesbos appellieren, das neue provisorische Zeltlager aufzusuchen. Die Zettel würden derzeit in verschiedenen Sprachen gedruckt, berichtete am Montag der griechische Staatssender ERT. „Kommt in das Lager, damit ihr von Lesbos wegkommt“, soll es darauf heißen. Bisher sollen nur rund 600 der insgesamt rund 12.000 Migranten in das provisorische Lager eingezogen sein, nachdem das Flüchtlingslager Moria vergangenen Mittwoch bei einem Brand fast völlig zerstört wurde. Ähnliche Zahlen veröffentlichten auch Helfer in sozialen Medien.