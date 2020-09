Baustart: Campus der TU Graz wächst immer weiter

Einzug Anfang 2023

Der neue Hauptsitz von Silicon Austria Labs wird seit wenigen Wochen in der Sandgasse errichtet und soll Anfang 2023 fertig sein. Unmittelbar daneben entsteht das „Data House“, in dem ab Juni 2022 im Bereich Datenverarbeitung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz geforscht wird. Auch innovative Firmen (etwa des Science Parks Graz) werden hier einziehen - in Summe etwa 500 Personen. An der Errichtungsgesellschaft ist daher neben der TU Graz auch die Steirische Wirtschaftsförderung beteiligt, die einen Teil der Finanzierung übernimmt.