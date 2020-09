Zwei US-Polizisten in Streifenwagen angeschossen

In Los Angeles sind zwei junge Polizisten angeschossen worden - die Opfer wurden in ihrem Streifenwagen sitzend angegriffen, die Schüsse kamen ohne Vorwarnung oder vorherige Provokation. Der unbekannte Schütze ist flüchtig, die Beamten mussten notoperiert werden und befanden sich in Lebensgefahr. US-Präsident Donald Trump fand klare Worte nach der unfassbaren Tat: „Wenn sie sterben, schneller Prozess und die Todesstrafe für den Mörder“, forderte das Staatsoberhaupt.