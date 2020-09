Verirrter Schwammerlsucher löste Einsatz aus

Ein 64-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung verlief sich am Sonntag gegen Mittag beim Schwammerlsuchen im Bereich der Schirchleralm in Garanas (Gemeinde Schwanberg). Seine Angehörigen alarmierten den Bergrettungsnotruf 140, als sie den Mann am vereinbarten Treffpunkt nicht antrafen. Das Grüppchen hatte sich unterwegs getrennt, der 64-Jährige wollte alleine zum Auto vorausgehen, das bei der Schirchleralm parkte.