Kickl bedauert jahrelangen Einsatz für Strache

Rahmenbedingungen „alles andere als einfach“

Prozentuelle Vorhersagen will er aber vermeiden. „Dass die Rahmenbedingungen alles andere als einfach sind, liegt auf der Hand. Trotzdem gilt es, das Beste daraus zu machen.“ In Sachen Ibiza-Untersuchungsausschuss sieht der ehemalige Innenminister seine Parteilinie bestätigt. Es ginge dabei nicht um einen Anti-FPÖ-Ausschuss, sondern um die Strukturen in der Zweiten Republik. Besonders beim Thema Machtmissbrauch sieht er die ÖVP in der Verantwortung.