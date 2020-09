Frau bei Motorradunfall in Faak am See verletzt

Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. Passiert ist das Unglück am Samstag kurz vor 18.30 Uhr: Der 48 Jahre alte Tscheche bog mit seinem Motorrad von einem Campingplatz in Faak am See nach links in die Seeufer Landesstraße ein. Beim Beschleunigen des Motorrades geriet er dann ins Schleudern.