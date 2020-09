Patient: „Möchte ich nicht nochmal durchmachen“

Das Ergebnis war positiv

Weil er keine andere Möglichkeit mehr sah, um an einen Test zu kommen, habe er dann die Rettung angerufen. Am Freitagmorgen brachten ihn die Helfer ins Spital nach St. Pölten zum PCR-Test, dann wieder zurück ins Elternhaus nach Hinterholz. In den Abendstunden fuhr erneut der Rettungswagen vor. Das Ergebnis war positiv. „Im Auto mussten wir eine halbe Stunde warten, weil nicht klar war, ob ich nach Wien oder Melk komme“, erinnert sich Dill. Man entschied sich für Melk - und Dill wurde zum ersten Covid-Patienten, der dann auch in einem der Landesspitäler behandelt wurde.