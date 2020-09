Lenker wollte mit Fake-Diebstahl Unfall vertuschen

Als die Beamten den vermeintlichen Diebstahl genauer überprüften, stellten sie fest, dass besagter Wagen in der Stadt Salzburg in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Bei genauerer Befragung verstrickten sich die beiden Männer in Widersprüche. Bei Konfrontation mit den erhobenen Fakten knickten sie gegenüber der Polizei ein und gaben zu, den Diebstahl nur erfunden zu haben.