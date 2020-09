10.000 feierten Comeback - „Block West“ streikt

Endlich wieder Fans im Fußball-Stadion - und das just an dem Tag, an dem die Regierung erklärte, dass es im Kampf gegen Corona „wieder ernst“ werde. Die Bundesliga-Saison begann am Freitagabend mit 10.000 Zuschauern bei Rapids 4:1-Heimsieg gegen die Admira. Der berüchtigte „Block West“ machte aber seine Ankündigung von Ende August wahr und streikte gleichsam, um ein Zeichen gegen die Anti-Corona-Maßnahmen im Fußball zu setzen. Der organisierte Fan-Support blieb also aus.