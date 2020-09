Wie wollen Sie in Wien neue Jobs schaffen?

Wir verändern die Stadt - Das war das Motto der großen „Krone“-Leser-Aktion - und die Frage, die wir an alle gestellt haben, lautete: Was würden Sie in Wien verbessern wollen? Mehr als 500 Mails und Briefe sind dazu eingegangen. Auf die Fragen unserer Leser geben alle Spitzenkandidaten in der „Krone“ Antworten.