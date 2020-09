Mord in Gerasdorf: Witwe droht Diktator in Video

„Du bist eine schmutzige, uneheliche Kreatur“ – so Zarema U. in ihrer Videobotschaft an Ramsan Kadyrow. Wie berichtet, wurde ihr Mann Martin B. Anfang Juli auf einem Parkplatz in Gerasdorf bei Wien hingerichtet. Laut der seitdem unter Polizeischutz stehenden Witwe im Auftrag des Tschetschenen-Diktators.