Wanderer (92) wurde erst in der Nacht gefunden

Der betagte Mann - er war mit seinem Gehstock unterwegs gewesen - war am Abend in der Gemeinde Stattegg nördlich von Graz in unwegsamen Gelände gestürzt. Gegen 20.50 Uhr verständigte er die Rettungskräfte, dass er auf einem Wanderweg zwischen Geierkogel und einem Gasthaus im Ortsteil Hub liege.