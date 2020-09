Italien: Parlamentarierin wollte Reporter küssen

Cunial gilt in Italien als Anführerin der „No Vax“-Bewegung, die sich gegen die Impfpflicht in Italien einsetzt. Sie hatte wiederholt Kritik am Lockdown sowie an der Mundschutzpflicht in Italien geübt. Am Samstag hatte sie sich an einer Demonstration von Impfgegnern in Rom beteiligt, an der circa 1500 Personen teilnahmen.