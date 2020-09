Radfahrer bekommen am Turnersee einen „Bike-Break“

„Mit diesen Mitteln sichern wir die Errichtung eines Rastplatzes an der Radwegverbindung zwischen Klopeiner See und dem Rundweg am Turnersee. Das wird ein attraktives Seen-Raderlebnis“, verspricht Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig, der die Förderzusage für 144.500 Euro erteilt hat.