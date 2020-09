Corona-Gesetze: Regierung pocht auf ihren Zeitplan

Geht es nach Türkis-Grün, soll Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) seinen - nach der sehr kritisch ausgefallenen Begutachtung - überarbeiteten Entwurf am Montag vorlegen. Dann soll eine Ausschussbegutachtung beschlossen werden, wofür der Gesundheitssausschuss des Nationalrats zweimal, am 14. und 21. September, tagen müsste. Damit wäre der Weg für einen Beschluss am 23. September frei. Die FPÖ verweigert sich bisher dieser Vorgangsweise, weil sie eine weitere dreiwöchige Begutachtung will.