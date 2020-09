Anschober will das Parlament stärker einbinden

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat am Montagnachmittag Vertreter der Parlamentsfraktionen empfangen, um mit ihnen über die Novelle des Epidemiegesetzes und des Covid-19-Maßnahmengesetzes zu sprechen. Die Maßnahmen, die derzeit in Begutachtung sind, waren auf massive Kritik gestoßen. Der Minister will nun künftig das Parlament stärker bei solchen Vorhaben einbinden. So solle jede Verordnung, die stark in die Grund- und Freiheitsrechte eingreift, künftig durch den Hauptausschuss des Nationalrats behandelt werden, sagte Anschober nach dem Treffen mit den Fraktionsvertretern. Die Opposition zeigte sich vorsichtig zufrieden.