Einkaufserlebnis auf der Klagenfurter Herbstmesse

Plattform für regionale Firmen

Schließlich soll besonders regionalen Firmen die so wichtige Verkaufsplattform geboten werden. So kommen Genießer und Hobbyköche auf der „Genussmesse Alpe Adria“ auf ihre Kosten, Fashiontrends für Modeliebhaber gibt es in der Modewelt Kärnten mit glamourösen Modeschauen, heuer garniert mit zusätzlichen Feuershows. Häuslbauer und Sanierer finden ebenfalls ein großes Angebot und die Go Green mit Ökobau und „fair leben“ bietet eine Plattform für umweltfreundliches Bauen und Leben mit tollen Workshops.