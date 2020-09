„Love Sarah“: Kein Film für Diabetiker!

Immer wieder gern und oftmals mittels wunderbar abgelichtetem Augenfutter widmet sich das Kino verschiedensten kulinarischen Genüssen. Ob kleine japanische Crepes (in „Kirschblüten und rote Bohnen“ von Naomi Kawase) oder schokoladige französische Preziosen (im Johnny-Depp-Juliette-Binoche-Klassiker „Chocolat“). Ob in Animationswerken wie „Ratatouille“ oder in Dokumentationen wie dem erst unlängst angelaufenen „Brot“ von Regisseur Harald Friedl.