Viel Sonnenschein lockt an den letzten Badetagen

Bis zu 27 Grad im ganzen Bundesland: Die Freibad-Saison neigt sich trotz neuerlich sommerlicher Temperaturen unweigerlich dem Ende zu. In Unken brechen überhaupt die allerletzten Badetage an: Nach 45 Jahren schließt das Alpenbad an diesem Wochenende endgültig seine Pforten. Am selben Ort soll in den kommenden Jahren ein neues Freizeitzentrum samt Freibad entstehen.