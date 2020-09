Fivers in zweiter Quali-Runde gegen Benidorm

Der Handball-Club Fivers Margareten bekommt es in der zweiten Qualifikationsrunde der European League der Männer mit dem spanischen Vertreter BM Benidorm zu tun. Dies ergab die Auslosung am Dienstag in Wien, wo der Europäische Handball-Föderation (EHF) ihren Sitz hat. Spieltermine sind der 22. und 29. September, wobei das Rückspiel in Wien stattfinden wird.