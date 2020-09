Radmuttern gelockert: Frau kam mit Schrecken davon

Was waren die Hintergründe dieser irren Tat? Ein Racheakt oder ein übler Scherz, der fatal hätte enden können? Die Polizei tappt offenbar noch völlig im Dunkeln. Der unbekannte Täter dürfte in der Nacht auf Montag die Radmuttern gelöst haben. „Der Pkw war in einem Carport in Rietz, Bereich Holzleiten, abgestellt“, schildern die Ermittler.