Lukaschenko-Gegnerin nach Demos verschleppt

In Minibus gedrängt

So erklärte die weißrussische Polizei etwa gegenüber der Nachrichtenagentur RIA, dass man derzeit prüfe, ob Kolesnikowa entführt worden sei. Der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung sprach am Montag schließlich von einer Entführung und forderte die sofortige Freilassung von Kolesnikowa.