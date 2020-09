Fivers schafften „kleines Wunder“ gegen Benfica

Benfica, in Portugal hinter dem FC Porto zweitstärkste Kraft, war als Favorit ins Kräftemessen mit den Fivers gegangen. Doch die Gäste, gespickt mit Teamspielern aus Spanien, Portugal, Frankreich, Slowenien und Serbien, wurden am Samstag eiskalt erwischt. Nach gut einer Viertelstunde führten Lukas Hutecek und Co. bereits 12:3, mussten die Gäste in der Hollgasse vor Zuschauern im Laufe des Spiels aber mehrmals bis auf drei Treffer bzw. in der Schlussphase bis auf vier Tore herankommen lassen. Mit dem 38:34 durch den starken ÖHB-Teamspieler Hutecek, der sieben von acht Versuchen verwertete, war die Niederlage Benficas aber besiegelt.