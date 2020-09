Salzburgs oberste Ärztin bestimmt Ampelfarben mit

Seit Freitag leuchtet ganz Österreich in Ampelfarben. Nur Wien, Linz, Graz und Kufstein sind gelb gefärbt, im Rest des Landes stehen die Zeichen auf grün – auch in Salzburg. Das bedeutet insgesamt „geringes Risiko“, aber keineswegs, dass die Corona-Pandemie dort vorüber sei, gibt Landessanitätsdirektorin Petra Juhasz zu bedenken: „Die Ampelfarbe bezieht sich auf die vergangenen sieben Tage. In Salzburg stehen da die Parameter momentan günstig.“