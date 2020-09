Hightech-Upgrade für die „Augen der Republik“

Rund 40 Abfangjäger-Einsätze pro Jahr

Doch der Schutz des Luftraums gelingt natürlich nicht bloß durch das Beobachten und Überwachen. Radaranlagen, Luftstreitkräfte etc. arbeiten hier Hand in Hand. Rund 40-mal pro Jahr müssen deshalb Abfangjäger aufsteigen, um auf Verletzungen unseres Luftraumes zu reagieren, weiß LRÜ-Kommandant Promberger. Was den Fortbestand der Flugzeuge angeht, ist weiterhin nichts in trockenen Tüchern. Die Saab-105OE-Jets wurden ja in Pension geschickt - ohne konkreten Nachfolger. Betreffend eines möglichen Eurofighter-Ausstiegs berichtete Tanner erneut, dass eine Leasingvariante angedacht sei. Diese Entscheidungen müssten allerdings in einem parlamentarischen Prozess fallen, wo auch Experten aller Lager zu Wort kämen.