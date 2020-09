Bahnfahrgast auf Strecke Gleisdorf-Weiz infiziert

Das teilte die Steiermarkbahn und Bus GmbH mit. Der Pendler war am Mittwoch und Donnerstag (3.9.2020) mit dem Zug zwischen St. Ruprecht/Raab und Weiz unterwegs. Bei den Zugverbindungen handelt es sich konkret um den Zug 8649 am Mittwoch, 02. September 2020 um 8.26 Uhr von St. Ruprecht/Raab nach Weiz sowie Zug 8652 um 11.49 Uhr von Weiz nach St. Ruprecht/Raab. Ebenso benutzt wurde der Zug 8627 am heutigen Donnerstag, 03. September 2020 um 11.26 Uhr von St. Ruprecht/Raab nach Weiz.