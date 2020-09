Frachter vor Japan gesunken: Dutzende Vermisste

Schwere Verwüstungen in Südkorea

Der Taifun „Maysak“ traf am Donnerstag mit Windgeschwindigkeiten bis zu 140 km/h an der Südküste Südkoreas auf Land, entwurzelte Bäume, stürzte Ampelmasten um und löste Überschwemmungen aus. In Busan kam eine Frau ums Leben, als der Sturm die Fensterscheiben ihrer Wohnung zerschmetterte. Mehr als 2200 Menschen wurden in Notunterkünfte gebracht, in rund 120.000 Haushalten fiel der Strom aus.