Legende Hendry kehrt auf die Snooker-Tour zurück

„Ich freue mich sehr, dass ich die Gelegenheit erhalte, an einigen Turnieren in den kommenden zwei Saisonen teilnehmen zu dürfen“, sagte Hendry, der in seiner bisherigen Karriere 36 Ranglistentitel gewonnen hat. Einzig der aktuelle Weltmeister Ronnie O‘Sullivan aus England steht mit 37 in diesem Ranking vor dem einstigen „Golden Boy“, der auch als TV-Experte für die BBC arbeitet.