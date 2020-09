Weltverband FIFA begrüßt Reformen in Katar

So können ausländische Arbeiter künftig den Job ohne Zustimmung ihres bisherigen Arbeitgebers wechseln, wie die katarische Regierung am Sonntag mitteilte. Außerdem legte das Emirat als erstes Land der Region einen monatlichen Mindestlohn in Höhe von 1000 Rial (etwa 230 Euro) fest. Arbeitgeber, die den Lohn schuldig bleiben, sollen demnach härter bestraft werden.